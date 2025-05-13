Google 10年來首次更新「G」Logo！色彩漸層設計引領現代感

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 13:20

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這項改動目前已出現在 iOS 與 Pixel 手機的 Google App 上，並與 Google Gemini 的設計語言完美融合，強化了品牌的一致性與現代感，顯示出 Google 在 AI 時代視覺轉型的趨勢。

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Google 標誌舊（左）新（右）對比圖。（圖：截自 Google App）

這次更新後，原本分割成四個顏色區塊的 Logo，改為漸層色的設計：紅色漸變為黃色，黃色漸變為綠色，綠色再漸變為藍色。此變化使得圖示更具活力，與現代的設計趨勢相符合。

儘管這次 Logo 的變化較為低調，但整體視覺更加鮮明活潑，並與搜尋中的 AI 模式快捷圖示有異曲同工之妙，不僅強化了品牌辨識度，也表現出 Google 在打造現代感和創新設計上的投入。

Google 上一次進行重大 Logo 變革是在 2015 年，當時公司將「Google」的字體更換為現代感十足的 Product Sans，同時將小寫白色「g」轉為圓形設計，形成了現今大家熟知的「Google」標誌。

目前，僅有 iOS 與 Pixel 手機上的 Google App 換上新版圖示，網頁版與其他 Android 裝置仍使用舊版四色分明的圖示。

Google 尚未對此做出正式回應，也未表示其他產品是否會跟進更新。但預計未來，像是 Chrome、地圖等多個 Google 服務的 Logo，都可能會採用類似的漸層風格。