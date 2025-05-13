Google 10年來首次更新「G」Logo！色彩漸層設計引領現代感
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 13:20
10 年之後，Google (GOOGL-US) 終於再次更新其經典的「G」Logo，將原本的紅、黃、綠、藍四色區塊，改為色彩自然融合的漸層效果。
這項改動目前已出現在 iOS 與 Pixel 手機的 Google App 上，並與 Google Gemini 的設計語言完美融合，強化了品牌的一致性與現代感，顯示出 Google 在 AI 時代視覺轉型的趨勢。
這次更新後，原本分割成四個顏色區塊的 Logo，改為漸層色的設計：紅色漸變為黃色，黃色漸變為綠色，綠色再漸變為藍色。此變化使得圖示更具活力，與現代的設計趨勢相符合。
儘管這次 Logo 的變化較為低調，但整體視覺更加鮮明活潑，並與搜尋中的 AI 模式快捷圖示有異曲同工之妙，不僅強化了品牌辨識度，也表現出 Google 在打造現代感和創新設計上的投入。
Google 上一次進行重大 Logo 變革是在 2015 年，當時公司將「Google」的字體更換為現代感十足的 Product Sans，同時將小寫白色「g」轉為圓形設計，形成了現今大家熟知的「Google」標誌。
目前，僅有 iOS 與 Pixel 手機上的 Google App 換上新版圖示，網頁版與其他 Android 裝置仍使用舊版四色分明的圖示。
Google 尚未對此做出正式回應，也未表示其他產品是否會跟進更新。但預計未來，像是 Chrome、地圖等多個 Google 服務的 Logo，都可能會採用類似的漸層風格。
部分網友對此次更新表示讚賞，並期待 Gmail、日曆、Meet、Google Home 等應用的 Logo 也能跟進，甚至有呼籲希望 Google 還原 Gmail 的紅色調性，讓各應用恢復更具辨識度的個人化配色。
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