中國砸一兆資金推人形機器人革命 搶占全球製造業主導地位

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 15:30

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在美國總統川普為了讓製造業就業崗位回流美國而對中國加徵關稅、進行貿易談判之際，中國正悄悄開啟一場新工業革命，聚焦人形機器人與人工智慧（AI）技術，以全面推動中國製造業的深度轉型與升級。

中國政府不但投資一兆資金推動人形機器人技術與 AI 創新，還增加國家採購與產業應用，為全球製造業帶來機器人新時代。

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中國政府支持人形機器人技術的發

根據《路透》報導，中國政府已經為人形機器人及相關技術提供了超過 200 億美元的直接補貼，顯示官方對該領域的高度戰略重視。

此外，為了構築完整的產業鏈與創新體系，中國還計畫設立一個規模高達一兆人民幣（約 1,370 億美元）的產業基金，專門用於支持 AI 與智慧機器人的發展。

在政策層面，中國將人形機器人納入《「十四五」智能製造發展規劃》等多項國家級戰略中，並加快標準化與監管框架的建立，以利商業化推動。

中國政府人形機器人及其關聯設備採購金額激增。(圖: REUTERS/TPG)

國家採購規模暴增，人形機器人成轉型核心

同時，中國政府也透過大規模國家採購推動技術落地。2024 年，中國在政府層級針對人形機器人及其關聯設備的採購金額已從 2023 年的 470 萬元人民幣，暴增至 2.14 億元人民幣，增幅超過 440 倍，充分展現政策導向與技術推廣的決心。

這類設備正逐步導入工廠、倉儲、醫療與公共服務等場域，不再只是展示性的科技產品，而是朝向實用性與量產化邁進。

AI 驅動機器人突破，從疊衣到踢足球都難不倒

中國的 AI 技術也正為人形機器人注入強大算力，實現更靈巧的動作與環境適應能力。目前已有機器人能夠完成如疊衣服、製作三明治等細緻操作，甚至具備翻滾、跑步、踢足球等高難度行為，顯示其在未來物流、客服、家居乃至教育等場景中潛在應用的廣度。

中國國家主席習近平曾在視察上海機器人企業時表示，人形機器人有朝一日能組成一支足球隊，象徵國家對人形機器人產業未來發展的高度關注與殷切期望。

全球製造業新風向：中國將挑戰美國主導地位

在中美貿易摩擦與中國人口老齡化的背景下，人形機器人被視為解決勞動力短缺與產業升級的關鍵技術。透過 AI 與機器人技術的雙輪驅動，中國正試圖突破美國與歐洲在高階製造領域的領先地位。

《路透》指出，中國對該產業的全面投入，可能使其在全球製造業價值鏈中攀升，挑戰美國、德國與日本的傳統主導地位，成為新一輪產業革命的領航者。

技術成熟化與成本下降將促進普及

不過，儘管前景樂觀，中國仍須面對多重挑戰，如失業風險、倫理問題與資料安全等。值得注意的是，隨著技術成熟與量產成本下降，人形機器人的可及性將大幅提升。

根據美銀證券大中華區汽車與工業研究主管 Ming Hsun Lee 的分析，到 2030 年，人形機器人的平均材料成本可望從目前的 3.5 萬美元下降至 1.7 萬美元，這將大幅降低商業部署門檻，並加快其進入製造、零售與服務業的腳步。