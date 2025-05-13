鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至35元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由33.5元上修至35元，調升幅度4.48%。其中最高估值44元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予美盛評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。
美盛今(13日)收盤價為32.83元。近5日股價上漲4.48%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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