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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至7.01元，預估目標價為203.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.87元上修至7.01元，其中最高估值7.34元，最低估值5.63元，預估目標價為203.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.34(7.15)8.898.4111.3
最低值5.63(5.63)7.056.446.87
平均值6.79(6.7)7.97.738.44
中位數7.01(6.87)7.827.967.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.96億10.84億10.94億9.86億
最低值8.44億8.98億8.35億9.78億
平均值8.71億10.12億9.96億9.82億
中位數8.73億10.32億10.00億9.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.034.603.633.635.04
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億7.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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