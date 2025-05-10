鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至7.01元，預估目標價為203.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.87元上修至7.01元，其中最高估值7.34元，最低估值5.63元，預估目標價為203.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.34(7.15)
|8.89
|8.41
|11.3
|最低值
|5.63(5.63)
|7.05
|6.44
|6.87
|平均值
|6.79(6.7)
|7.9
|7.73
|8.44
|中位數
|7.01(6.87)
|7.82
|7.96
|7.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.96億
|10.84億
|10.94億
|9.86億
|最低值
|8.44億
|8.98億
|8.35億
|9.78億
|平均值
|8.71億
|10.12億
|9.96億
|9.82億
|中位數
|8.73億
|10.32億
|10.00億
|9.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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