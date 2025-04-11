鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾EVR-US的目標價調降至222.5元，幅度約15.24%
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)提出目標價估值：中位數由262.5元下修至222.5元，調降幅度15.24%。其中最高估值240元，最低估值173元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予艾弗考爾評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
艾弗考爾今(11日)收盤價為173.54元。近5日股價下跌15.24%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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