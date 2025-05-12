鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為36.51元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.08元，其中最高估值2.53元，最低估值1.35元，預估目標價為36.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.53(2.53)
|3.82
|4.63
|4.53
|最低值
|1.35(1.35)
|2.56
|3.27
|3.65
|平均值
|2.05(2.03)
|2.98
|3.82
|4.02
|中位數
|2.08(1.98)
|2.97
|3.81
|3.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|491.13億
|492.91億
|511.75億
|523.65億
|最低值
|440.40億
|458.04億
|475.55億
|492.53億
|平均值
|466.35億
|476.43億
|495.43億
|508.09億
|中位數
|470.04億
|474.80億
|496.60億
|508.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|1.59
|營業收入
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|868.78億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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