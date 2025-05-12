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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為36.51元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.08元，其中最高估值2.53元，最低估值1.35元，預估目標價為36.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.53(2.53)3.824.634.53
最低值1.35(1.35)2.563.273.65
平均值2.05(2.03)2.983.824.02
中位數2.08(1.98)2.973.813.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值491.13億492.91億511.75億523.65億
最低值440.40億458.04億475.55億492.53億
平均值466.35億476.43億495.43億508.09億
中位數470.04億474.80億496.60億508.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.832.142.348.831.59
營業收入322.38億345.53億343.84億715.52億868.78億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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