鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為36.02元
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元下修至2元，其中最高估值2.53元，最低估值1.57元，預估目標價為36.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.53(2.53)
|3.82
|4.63
|4.67
|最低值
|1.57(1.57)
|2.66
|3.36
|3.74
|平均值
|2.07(2.1)
|3.06
|3.9
|4.2
|中位數
|2(2.13)
|3.02
|3.75
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|491.13億
|500.18億
|516.87億
|539.46億
|最低值
|440.40億
|466.84億
|483.82億
|539.46億
|平均值
|464.76億
|480.00億
|498.31億
|539.46億
|中位數
|468.18億
|479.79億
|501.23億
|539.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|1.59
|營業收入
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|868.78億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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