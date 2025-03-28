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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為36.02元

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元下修至2元，其中最高估值2.53元，最低估值1.57元，預估目標價為36.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.53(2.53)3.824.634.67
最低值1.57(1.57)2.663.363.74
平均值2.07(2.1)3.063.94.2
中位數2(2.13)3.023.754.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值491.13億500.18億516.87億539.46億
最低值440.40億466.84億483.82億539.46億
平均值464.76億480.00億498.31億539.46億
中位數468.18億479.79億501.23億539.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.832.142.348.831.59
營業收入322.38億345.53億343.84億715.52億868.78億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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