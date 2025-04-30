鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered SharesUBS-US的目標價調升至36.39元，幅度約4.5%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)提出目標價估值：中位數由34.83元上修至36.39元，調升幅度4.5%。其中最高估值44.89元，最低估值25.48元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予UBS Group AG - Registered Shares評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀5位。
UBS Group AG - Registered Shares今(30日)收盤價為30.51元。近5日股價上漲4.5%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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