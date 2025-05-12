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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至6.51元，預估目標價為151.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.31元上修至6.51元，其中最高估值10.51元，最低估值3.75元，預估目標價為151.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.51(10.51)13.7920.0223.33
最低值3.75(3.75)5.49.459.54
平均值6.44(6.32)9.1314.1616.43
中位數6.51(6.31)8.9914.0916.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值126.77億154.38億179.63億187.97億
最低值104.60億132.28億149.27億164.04億
平均值114.48億139.72億164.77億176.00億
中位數113.05億136.80億165.22億176.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-10.151.816.774.498.98
營業收入41.20億77.16億119.09億107.01億128.96億

詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHES

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