鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至6.31元，預估目標價為151.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.51元下修至6.31元，其中最高估值10.51元，最低估值3.75元，預估目標價為151.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.51(10.51)
|13.79
|16.56
|19
|最低值
|3.75(3.75)
|5.4
|9.45
|9.54
|平均值
|6.29(6.37)
|8.98
|13.26
|14.28
|中位數
|6.31(6.51)
|7.69
|13.45
|14.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|126.77億
|154.38億
|166.68億
|164.04億
|最低值
|104.60億
|132.28億
|149.27億
|164.04億
|平均值
|113.90億
|139.14億
|161.60億
|164.04億
|中位數
|112.67億
|135.95億
|165.22億
|164.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|8.98
|營業收入
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
|128.96億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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