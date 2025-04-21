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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為161.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.98元下修至6.54元，其中最高估值10.51元，最低估值2.85元，預估目標價為161.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.51(10.51)14.5716.5619
最低值2.85(2.85)4.459.459.54
平均值6.7(6.86)9.2513.1213.93
中位數6.54(6.98)8.6312.2513.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值126.04億151.55億166.68億164.04億
最低值106.35億132.28億149.27億164.04億
平均值116.58億139.27億161.60億164.04億
中位數118.39億136.74億165.22億164.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-10.151.816.774.498.98
營業收入41.20億77.16億119.09億107.01億128.96億

詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHES

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