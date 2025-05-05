鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯HES-US的目標價調降至151元，幅度約3.82%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對赫斯(HES-US)提出目標價估值：中位數由157元下修至151元，調降幅度3.82%。其中最高估值199元，最低估值136元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予赫斯評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。
赫斯今(5日)收盤價為132.31元。近5日股價下跌3.82%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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