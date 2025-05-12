摩根大通：美國面臨英國脫歐式長期貿易衝擊風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-12 13:40

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美國總統川普總統認為，他採取的胡蘿蔔加大棒的貿易政策堪稱經濟傑作，將推動經濟騰飛，但摩根大通經濟學家警告，英國脫歐後的困境，為美國當前背離全球化的行為敲響了警鐘。

經濟學家表示：「美國最近的關稅變化對全球貿易體製造成了衝擊，其影響將持續很長一段時間。」他們指出，美國和英國的轉變都是出於對全球化、移民和製造業衰退的不滿。

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儘管英國脫歐後，在短期內因全球經濟增強和漫長的談判而展現出韌性，避免了立即的衰退，但這掩蓋了更深層次的「國內衝擊」和緩慢燃燒的供應問題。數據顯示，英國的家庭消費增長從脫歐公投前的 4%，急劇放緩至一年後的 1.5%，而企業投資增長從 9% 崩潰至零。

這種自我造成的經濟衝擊波及英國經濟的主要動脈，摩根大通指出，它透過三個主要渠道留下了結構性損害的傷疤：

1. 貿易強度下降：英國商品貿易現在估計比沒有脫歐的情況下低 15%，製造業佔 GDP 的比重已滑落至僅 9%。

2. 移民減少加劇勞動力短缺：來自歐盟的與工作相關的移民顯著下降，從投票前的 0.4% 至 0.5% 降到 2021 年的 0.1%，加劇了勞動力短缺並助長了通脹。

3. 企業投資多年下降：與美國和歐元區的趨勢相比，英國的資本支出缺口在 2019 年達到 15%，這一差距至今仍然很大。這也導致英國每小時生產力增長顯著放緩，從 1997-2006 年的平均 2.2% 降至 2017-2019 年的 0.9%，並在 2022-2024 年轉為負值 (-0.3%)。

摩根大通警告說，這種緩慢燃燒的結構性惡化可能是英國經驗中最具啟示意義的教訓：「美國可能即將經歷類似的情況」。