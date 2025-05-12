川普有意接受卡達「空中宮殿」贈禮  各界這樣看

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 10:19

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外媒披露，美國總統川普將接受卡達贈送的一架豪華波音 747-8 型噴射客機，並改裝為空軍一號使用，美國民主黨人和良政倡議者譴責了這項計劃，稱它引發了巨大的道德和法律問題。

據悉，這架豪華客機機齡 13 年，價值 4 億美元，將是美國政府收到的最有價值的禮物之一，內部配置極其奢華，包含蜿蜒的樓梯、豪華地毯、皮革沙發等。還可見到金碧輝煌的金色牆面與金色家具，被稱為「飛行宮殿」。

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由於價格高昂，引發各界巨大的道德與法律質疑。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在社群平台 X 上寫道：「沒有什麼比卡達帶來的空軍一號更能說明『美國優先』了。這不僅僅是賄賂，這是一種額外的外國影響力。」

總部設在華盛頓的良好政府組織公民責任與道德組織（Citizens for Responsibility and Ethics）的發言人在一份聲明中質疑，這架飛機的移交是否將違反美國憲法禁止美國官員在未經國會批准的情況下接受外國政府禮物的規定。

該組織發言人 Jordan Libowitz 指出，「川普總統在與外國元首會晤之前送了 4 億美元的禮物，這看起來肯定像是在外國進行私人商業往來。」

白宮新聞秘書卡羅琳 ‧ 利維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，外國政府贈送的任何礼物都是在完全符合所有適用法律的情況下接受的。川普政府致力於完全透明。

卡達政府發言人阿里安薩裡（Ali Al-Ansari）告訴媒體，移交這架飛機的可能性仍在考慮之中，「尚未做出決定」。

川普將在本週出訪中東期間訪問卡達。川普在卡達期間，這架飛機將不會被展示或接受。