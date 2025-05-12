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房屋稅報稅攻略！房屋稅節稅技巧住家保險一次搞定

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 10:00

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房屋稅報稅攻略！房屋稅節稅技巧住家保險一次搞定。(圖:shutterstock)

每年 5 月報稅季，許多家庭常面臨房貸利息申報或房屋買賣相關稅務問題。掌握正確稅務技巧，不僅能合法節稅、減輕財務壓力，也有助於資產與現金流管理。
除了稅務規劃，也別忽略家庭風險管理的重要性。趁著報稅季，也是一個檢視住宅險保障是否完善的好時機，進一步強化整體財務安全網。

賣房子稅怎麼算？售屋族、換屋族該怎麼報稅？


5 月報稅季節來臨，如何正確申報房屋相關稅務？不論是售屋、持有房貸、租屋、當房東或正在換屋，各族群皆有不同的稅務優惠與規定。以下整理各族群適用的報稅重點，讓你快速掌握節稅關鍵，保障權益不受損。

房屋報稅重點一次看

從火災到責任賠償，住宅綜合保險全搞定

除了精打細算省稅金，也別忘了檢視房屋保障是否到位！一般而言，住宅火災保險與住宅地震基本保險最為人知，但若遇樓上漏水導致家具損毀、寵物意外咬傷路人，甚至發生特殊事故影響房價，該如何應對？

此時，以國泰產險推出的「住家綜合保險」就能發揮關鍵作用！它不僅涵蓋火災、地震、水漬等多種災害守護，還能提供日常生活責任保障。與其單買火險地震險，不如投保住家綜合險，一次搞定多項風險，讓居家安全更有保障！

圖：「住宅火災保險」線上試算保費畫面，國泰產險提供
圖：「住宅火災保險」線上試算保費畫面，國泰產險提供

線上投保超便利，「泰安心」住宅火險讓居家保障更升級！

國泰產險表示，「住家綜合保險 - 泰安心」商品提供五大核心保障，包括住家財物損失險、地震基本險、日常生活責任險、擴大承保機車事故及水漬險，並可附加地震超額責任險與特定事故房屋跌價補償險，以提升保障範圍。

國泰產險進一步說明，無論是房屋、裝潢、動產或機車，若因火災、竊盜、水漬滲漏等意外事故受損，皆有機會獲得理賠。此外，保障亦延伸至日常生活意外事故，例如：曾引發關注的比特犬咬人事件，若飼主已投保，保險將協助支付受害者醫療費用。相較一般住宅火險，「泰安心」商品保障範圍更廣、更全面。

不同族群皆有專屬住宅火險保障，選對保險更安心

針對不同族群的保障需求，國泰產險另提供多元房屋保險方案，包含屋主專屬的「住家綜合保險」、租屋族專屬的「租事平安專案」。如何選擇最合適的保障？國泰產險建議如下：

  • 已有基本住宅火險：建議加保「住家保戶傘綜合保險」，擴大保障範圍，為住家動產、裝潢、貴重物品以及日常生活行為導致第三人損害的賠償，提供更全面的安全防護。
  • 自有房產者：火災、地震、水漬等災害發生時，屋主常面臨房屋與裝潢損害的龐大修繕費用，因此建議投保「住家綜合保險」，涵蓋常見風險，為自有房屋建構全面性的保護。
  • 租屋族群：租屋生活雖負擔較輕，但仍可能因意外導致財物損失或影響鄰居、房東財產。這時候可以選擇「租事平安專案」，保障自身財產或是事故後對於房東的賠償責任，有效轉移風險；且保費親民，可以輕鬆打造安全租屋生活。

因住家建築物屋齡、建物材料、所在地區、所選方案等眾多因素都會影響保費，國泰產險官網提供線上試算，流程簡單便捷、操作直覺流暢，幫助您快速找到最適合的房屋保險方案。

圖：住宅保險投保步驟，國泰產險提供
圖：住宅保險投保步驟，國泰產險提供

 

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