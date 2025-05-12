川普稱港口業務冷清是好事 美媒痛批：自曝愚蠢

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 07:40

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受到川普對中國加徵 145% 關稅影響，美國港口貨運量大幅下降，恐重創美國經濟和消費者生活，川普 8 日被問及此事時不以為意，稱這是「好事」，政論雜誌《新共和》痛批川普「自曝愚蠢」。

儘管港口業務放緩，讓成千上萬碼頭工人和卡車司機擔心自己的工作，川普不以為意地提出見解：「這意味著我們損失的錢少了，如果我們不做生意，我們的情況會更好。所以，放緩是好事，不是壞事。」

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他還稱，中國已經「賺了超過 1 兆，在我看來是 1.1 兆。」

對此，美國政論雜誌《新共和》表示，川普的邏輯似乎是，減少與中國的貿易就會減少美國對華貿易逆差。 「但他甚至不知道貿易逆差是什麼意思，也不知道貿易逆差是多少。川普一直堅持認為美國被騙了，這暴露了他對經濟學的根本誤解，這種誤解建立在對其他國家的厭惡之上。」

《新共和》毫不留情地指出：「川普這席話再次暴露了自己的愚蠢。」

CNN 報導指出，美國西岸主要港口 9 日居然罕見沒有任何一艘來自中國的貨輪靠岸，創下疫情以來首次「歸零」紀錄。長堤港與洛杉磯港同步進入警戒狀態，碼頭工人甚至被戲稱「提早放暑假」。

據悉，短短六天前，預定從中國出發的貨輪還有 41 艘，如今全數取消，衝擊力道遠超出預期，CNN 形容，港口景象「比疫情時期還冷清」。