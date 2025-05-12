美元走軟引爆亞股！高盛棄台澳股票超配「這兩國」匯率戰下青睞兩大標的

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-12 10:25

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中國 A 股三大指數集體開漲，滬指重回 3350 點之上，主要受到中美經貿高層會談傳出好消息，而華爾街投行高盛 (GS-US) 最新建議超額配置中國 A 股，並看好日本股市，而在亞股震盪期間，防禦性族群將成為「安全墊」。

根據高盛最新發布的策略報告，市場反彈的背後存在著多重驅動因素。首先，國際貿易局勢的微妙變化成為關鍵變數。美國與英國近期達成貿易協議，中美高層官員的再度會晤釋放積極信號，市場樂觀情緒升溫。

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其次，反映經濟不確定性的指標出現緩和跡象，美國經濟政策不確定性指數與金融狀況指數均從極端水準回落，即使高盛仍維持 45% 的經濟衰退機率預警。高盛外匯策略團隊已修正預測，預估亞洲貨幣將進一步走強。

資金數據顯示，新興亞洲股市時隔數月重現外資淨買入，投資組合風險偏好初現回升。

但獲利前景則呈現另一樣貌，高盛將 MSCI 亞太指數 (MXAPJ)2025 年和 2026 年獲利成長預期分別上調至 7% 和 8%，但仍低於市場普遍預期的 10% 和 11%，這一差距源自於兩大隱憂；貿易政策的反覆恐削弱全球供應鏈穩定性，美國及主要經濟體調查數據顯示需求端動能減弱。值得關注的是，目前企業獲利指引評分處於歷史低位，獲利預期修正領先指標顯示市場共識可能面臨下調壓力。

高盛特別指出，其模型已考慮大宗商品價格回落、關稅壓力緩解等因素，但地緣政治風險溢價尚未充分反映在估價體系中。

市場定價與基本面之間的錯位也引發警覺。宏觀模型顯示，4 月 MXAPJ 指數的理論報酬率應為 - 5%，但卻出現 1% 漲幅，這種背離在本益比指標上更為顯著，該區域指數 12 個月預期本益比回升至 13.3 倍，接近 20 年均值水準。

高盛透過五種宏觀變數建模發現，目前估值已充分反映有利因素，卻未計入潛在的地緣政治衝擊。這種定價樂觀情緒在 4 月行情中尤為突出，當區域股市從低點反彈 16% 時，多數市場仍未完全收復年初失地，顯示投資人風險偏好的修復存在結構性差異。

高盛認為，市場短期內面臨回調壓力，未來三個月 MXAPJ 指數料將下跌 4%，但若貿易政策維持穩定且不出現經濟衰退，12 個月目標點位將上移至 620，較目前上漲 4%。這種「短期盤整、中期溫和上行」的判斷是基於獲利成長乏力與估值修復的雙重邏輯。

值得注意的是，風險情境分析顯示市場波動幅度恐遠超預期。在關稅削減 70%、政策不確定性回歸常態的樂觀情境下，報酬率存在 6 個百分點上行空間，而在美國經濟衰退的悲觀情境中，下行風險可能高達 23 個百分點。這種極端風險差異凸顯了主動選股策略的重要性。

高盛維持超配中國、日本股市的建議，減持澳洲及台灣股票，對印度、南韓維持中性立場。族群選擇上，相較於大宗商品和全球週期性產業，更看好網路科技與防禦性板塊的組合。在關鍵主題方面，聚焦具獲利韌性的內需類股、受益於政策支援的創新領域、AI 賦能的電力產業，以及股東報酬率和國防產業鏈相關標的。特別值得注意的是，隨著美元走軟趨勢確立，高盛篩選出兩類標的，分別是受益於亞幣升值的出口企業跟受匯率壓制的進口依賴型公司。