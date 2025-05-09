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英國後下一位？德總理與川普通話 同意快速達成貿易協議

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-09 14:38

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英國後下一位？德總理梅與川普通話 同意迅速達成貿易協議。（圖：REUTERS/TPG）

德國政府發言人 8 日發聲明表示，總理梅爾茨（Friedrich Merz）上任後，首度與美國總統川普進行通話，雙方皆同意要迅速解決貿易爭端。

聲明稱，梅爾茨強調了對烏克蘭的支持，也明確指出德國支持川普對結束俄烏戰爭的努力，而川普則祝賀梅爾茲當選為總理。


川普普與梅爾茨這次通話，釋放出雙邊有意緩和貿易緊張局勢的訊號，或為即將重啟的美歐談判提供了政治支持。

此外，聲明提到，兩國領導人同意密切交流，將宣布進行互訪，惟沒有透露具體日期。

美國與歐洲目前因關稅、貿易問題而陷入緊張關係。歐盟 8 日宣布，如果雙方談判未有進展，將對美國產酒、魚、飛機、汽車和汽車零件、化學品、電氣設備、保健產品和機械等價 950 億歐元產品加徵關稅。

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