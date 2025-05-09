失守3300美元大關！美英達貿易協議金價連三跌 專家喊免驚：未來3年央行購金潮有望持續

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 11:35

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在歷經劇烈震盪的天後，國際金價今 (9) 日在亞洲早盤交易時段進一步走跌，現貨黃金(XAUUSDOZ) 朝連 3 日跌勢邁進，失守每盎司 3300 美元大關，因市場預期美英周四 (8 日) 達成貿易協議後，貿易緊張局勢將有所緩和，投資人對避險資產黃金的需求將大幅減少，但最新數據顯示全球央行持續囤金，多家機構仍看好黃金後市。

根據中國人民銀行最新數據，截至上月底，中國黃金儲備達 7377 萬盎司，較 3 月增加 7 萬盎司，連 6 月增持黃金。中國央行過去六個月累計增持近 100 萬盎司 (約 28 噸)，黃金儲備佔比提升至 5.5%，但仍低於全球平均的 15%。這一動向引發國際市場高度關注，機構普遍預測黃金價格有望突破歷史高點。

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東方金誠首席宏觀分析師王青表示，此輪增持與全球政治經濟格局變化密切相關。自美國總統川普上台後，美國頻繁調整關稅政策，上月初祭出對等關稅措施引發市場震盪，推動現貨黃金價格從每盎司 3114 美元躍升至 3340 美元，漲幅達 7%。

華泰期貨研究員師橙也說，美國政策不確定性導緻美債信用受損。數據顯示，外國投資人持有美債比例降至 30%，日本等主要持有國近期拋售 175 億美元長期美債。相較之下，黃金作為無信用風險的終極支付手段，成為各國央行對沖美元資產風險的首選。

世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，今年首季全球央行購金量達 244 噸，延續近三年年均超千噸的購金趨勢。波蘭、哈薩克、土耳其等新興市場國家成為購金主力，2022 年至 2024 年全球央行累積購金量達 3000 噸，遠超過 2010 至 2021 年的 473 噸平均值。

根據瑞銀 (UBS) 預測，今年各國央行購金規模有望達到 1000 噸，結構性需求持續升溫。

高盛也分析指出，新興市場央行黃金儲備佔比普遍低於已開發國家，像是中國佔比僅 5.5%，加上去美元化趨勢，未來三年央行購金潮有望延續。值得注意的是，香港金管局已將其外匯基金美元資產佔比從 90% 降至 79%，轉向人民幣、歐元等多元化配置。

在多重利多支撐下，國際金價在 5 月初突破每盎司 3500 美元歷史高點，較去年同期上漲超 20%。有「新債王」之稱的岡拉克更預警，地緣衝突、債務高企與貨幣貶值風險恐推動金價攀漲至 4000 美元。