川普之後習近平也開口：期待俄烏達成「公平協議」停火

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-09 13:54

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中國國家主席習近平表示，他希望看到烏克蘭問題達成「公平」的和平協議，這是他在美國實施實質性貿易禁令的情況下，為修補與歐洲關係所邁出的最新一步。

習近平與俄羅斯總統普丁 8 日在克里姆林宮總統辦公室進行茶敘，針對俄烏危機，他期待透過對話達成一個公平、持久、有約束力並被各當事人所接受的和平協議。

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普丁高度讚賞中方在政治解決烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，表示俄方願不設前提條件開啟和談，希望達成公正、持久的和平協議。

《彭博》報導稱，儘管習近平並未詳細說明可能的協議應具備哪些內容，但這番言論似乎是他首次親自闡述結束克里姆林宮戰爭協議的基本原則。

他的談話呼應了外交部長王毅於三月所發表的聲明，王毅表示，衝突各方都希望達成一項「公平、持久、具約束力且為各方接受的和平協議」。

2023 年 2 月，中國曾提出一項結束俄烏戰爭的十二點和平計劃，但基輔的盟友迅速否決了這項藍圖，因為其內容包括解除對莫斯科的制裁，卻允許俄軍繼續留在烏克蘭領土上。然而，自那之後，美國總統川普對戰爭的相關言論顯示，他可能對莫斯科提出類似讓步持開放態度。

習近平這番言論出現在川普的聲明之後，川普認為他向中國請求協助斡旋烏克蘭和俄羅斯之間的協議是「自然的」。川普 8 日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國與俄烏的對話還在持續中，美方向雙方提出無條件停火，並表示最好是停火 30 天。

中美兩國預計將於本週末在日內瓦展開會談。川普政府正在考慮大幅削減貿易關稅，而北京方面則較為謹慎，呼籲美方取消對中方商品加徵的單邊關稅。