〈焦點股〉智邦Q1獲利創新高獲美系外資看好 漲逾半根停板
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-09 11:40
網通廠智邦 (2345-TW) 公告第一季財報，稅後純益為 51.2 億元，呈年季雙增，每股純益 9.17 元，賺贏去年上半年外、也創歷史新高，後續營運也獲美系法人看好，提升目標價，激勵今 (9) 日股價走揚，最高來到 709 元，成交量逾萬張，較前一日放大兩倍。
智邦第一季營收 427.5 億元，季增 9.7%、年增 126.8%；合併毛利率 20.1%，季減 0.6 個百分點、年減 0.8 個百分點；營業利益 59.05 億元，季增 14.3%、年增 207.4%；稅後純益為 51.2 億元，年增 128.5%，季增 13.3%，每股純益為 9.17 元。
美系外資指出，AI 加速器及 400G 交換機帶動智邦營運走升，而在美系客戶計畫推出更多 Trainium 2 的目標下，可望帶動智邦第二季營運走強，且在智邦領先市場的技術下，後市可期，持續看好智邦發展。
智邦日前同步公告 4 月營收 177.81 億元，月增 2.6％、年增 158.4％；累計前四個月營收 605.3 億元，較去年同期成長 134%，雙雙創同期新高。
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