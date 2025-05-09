〈焦點股〉智邦Q1獲利創新高獲美系外資看好 漲逾半根停板

網通廠智邦 ( 2345-TW ) 公告第一季財報，稅後純益為 51.2 億元，呈年季雙增，每股純益 9.17 元，賺贏去年上半年外、也創歷史新高，後續營運也獲美系法人看好，提升目標價，激勵今 (9) 日股價走揚，最高來到 709 元，成交量逾萬張，較前一日放大兩倍。

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美系外資指出，AI 加速器及 400G 交換機帶動智邦營運走升，而在美系客戶計畫推出更多 Trainium 2 的目標下，可望帶動智邦第二季營運走強，且在智邦領先市場的技術下，後市可期，持續看好智邦發展。