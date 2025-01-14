花旗看好智邦AI加速器發展上調目標價 激勵股價漲逾半根停板
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-14 14:57
外資法人看好智邦 (2345-TW) 在 AI 加速器和資料中心交換機的發展前景，花旗大幅上調目標價至 950 元，維持「買入」評級；智邦今（14）日股價受激勵上漲 38 元，漲幅 5.4%，收 737 元，成交量 6527 張。
花旗預期，智邦今、明年將持續為美系客戶增加 AI 加速器產量，同時在交換機方面，已於去年第四季開始為美系客戶生產 800G 交換機；花旗預測，智邦今年 800G 交換器將達到總量的 16% 左右，AI 加速器將達到 42% 左右。
摩根士丹利也給予「優於大盤」評級，目標價 700 元；法人指出，雖然過去基數較高，但預估今年仍可維持營收雙位數成長，加上 ASIC、AI 部署的增量產品，中長期有望拓展更廣泛的客戶群。
法人表示，因智邦在白牌交換器市佔率達 49%，領先同業，將明顯受惠客戶往 AI 應用升級的高階規格需求。除 400G 產品訂單穩定，800G 產品也於去年第四季出貨，2025 年量價提升有望推升營收及獲利動能。
研調機構指出，全球資料中心的交換器資本支出至 2026 年預計將增長 10%，其中 CSP 業者用於超大型資料中心的交換器投資將增長 100%；國際四大 CSP 業者將擴增資料中心基礎建設、AI 伺服器等，並於 2025 年將持續加大投資力道。
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