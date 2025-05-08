鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估上修至3.98元，預估目標價為106.65元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.91元上修至3.98元，其中最高估值4.34元，最低估值3.69元，預估目標價為106.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.34(4.33)
|5.42
|6.07
|7.4
|最低值
|3.69(3.69)
|4.28
|4.5
|4.9
|平均值
|3.99(3.97)
|4.78
|5.4
|5.99
|中位數
|3.98(3.91)
|4.74
|5.45
|6.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|546.77億
|635.99億
|756.85億
|834.42億
|最低值
|485.05億
|538.52億
|569.86億
|612.41億
|平均值
|509.99億
|589.65億
|653.78億
|714.58億
|中位數
|508.49億
|586.26億
|648.54億
|704.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.38
|1.65
|1.73
|2.71
|3.29
|營業收入
|194.13億
|223.78億
|249.98億
|337.00億
|421.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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