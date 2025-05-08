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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估上修至3.98元，預估目標價為106.65元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.91元上修至3.98元，其中最高估值4.34元，最低估值3.69元，預估目標價為106.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.34(4.33)5.426.077.4
最低值3.69(3.69)4.284.54.9
平均值3.99(3.97)4.785.45.99
中位數3.98(3.91)4.745.456.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值546.77億635.99億756.85億834.42億
最低值485.05億538.52億569.86億612.41億
平均值509.99億589.65億653.78億714.58億
中位數508.49億586.26億648.54億704.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.381.651.732.713.29
營業收入194.13億223.78億249.98億337.00億421.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVO

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