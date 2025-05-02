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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADRNVO-US的目標價調降至105.81元，幅度約3.58%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)提出目標價估值：中位數由109.74元下修至105.81元，調降幅度3.58%。其中最高估值139.71元，最低估值53.9元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予Novo Nordisk - ADR評價：積極樂觀21位、保持中立10位、保守悲觀3位。

Novo Nordisk - ADR今(2日)收盤價為69.425元。近5日股價上漲3.58%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVO市場預估目標價

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