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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏DOW-US的目標價調降至32元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對陶氏(DOW-US)提出目標價估值：中位數由34元下修至32元，調降幅度5.88%。其中最高估值56元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予陶氏評價：積極樂觀5位、保持中立19位、保守悲觀2位。

陶氏今(8日)收盤價為28.45元。近5日股價下跌5.88%，標普指數上漲1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DOW市場預估目標價

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陶氏28.45-1.22%

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