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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏DOW-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對陶氏(DOW-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值56元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予陶氏評價：積極樂觀5位、保持中立19位、保守悲觀2位。

陶氏今(5日)收盤價為30.42元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DOW市場預估目標價

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陶氏30.42-0.36%

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