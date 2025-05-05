鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏DOW-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對陶氏(DOW-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值56元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予陶氏評價：積極樂觀5位、保持中立19位、保守悲觀2位。
陶氏今(5日)收盤價為30.42元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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