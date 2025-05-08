鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調降至88元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 22:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由91元下修至88元，調降幅度3.3%。其中最高估值194元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予環匯評價：積極樂觀15位、保持中立18位、保守悲觀2位。
環匯今(8日)收盤價為78.95元。近5日股價上漲3.3%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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