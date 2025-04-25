鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.32元，其中最高估值2.58元，最低估值0.49元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.58(2.58)
|2.8
|3.35
|最低值
|0.49(0.49)
|0.8
|1.3
|平均值
|1.37(1.4)
|1.85
|2.44
|中位數
|1.32(1.34)
|1.81
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|442.13億
|472.03億
|499.91億
|最低值
|406.38億
|408.95億
|422.84億
|平均值
|424.43億
|440.35億
|457.11億
|中位數
|424.53億
|439.06億
|461.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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