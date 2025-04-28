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鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.47元下修至0.42元，其中最高估值2.1元，最低估值0.05元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.1(2.1)2.83.35
最低值0.05(0.15)0.671.3
平均值0.68(0.76)1.542.09
中位數0.42(0.47)1.42.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值442.13億472.03億499.91億
最低值406.38億408.95億422.84億
平均值420.19億435.64億451.57億
中位數419.50億434.41億451.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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