鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為33.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.5元，其中最高估值2.58元，最低估值0.15元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.58(2.58)
|2.8
|3.35
|最低值
|0.15(0.15)
|0.67
|1.3
|平均值
|0.87(0.89)
|1.59
|2.22
|中位數
|0.5(0.6)
|1.45
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|442.13億
|472.03億
|499.91億
|最低值
|406.38億
|408.95億
|422.84億
|平均值
|420.06億
|435.75億
|451.80億
|中位數
|419.50億
|434.41億
|451.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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