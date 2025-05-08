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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.05元，預估目標價為9.25元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1元上修至1.05元，其中最高估值1.66元，最低估值0.76元，預估目標價為9.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.66(1.66)1.762.242.6
最低值0.76(0.76)0.80.750.85
平均值1.09(1.08)1.381.521.53
中位數1.05(1)1.381.61.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,852.16億1,919.41億1,969.88億1,986.13億
最低值1,669.00億1,462.55億1,523.32億1,520.48億
平均值1,761.33億1,750.75億1,792.42億1,823.08億
中位數1,767.27億1,759.45億1,811.00億1,962.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

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