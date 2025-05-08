美國關稅衝擊前 德國3月工業生產、出口加速增長

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-08 18:49

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美國政府關稅實施前，德國工業生產在 3 月成長，工業產出較前 1 個月增長了 3%，遠超經濟學家的預期。

與此同時，德國 3 月份的出口較前 1 個月增長了 1.1%，增長幅度略高於經濟學家預期的 1.0%。同時，進口則較 2 月份下降了 1.4%。受此影響，德國 3 月份的貿易順差擴大至 211 億歐元 (約 240 億美元)，顯著高於 2 月份修正後的 180 億歐元。

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產出的增長主要由汽車、製藥和機械行業帶動。這一增長部分歸因於美國政府可能實施的貿易壁壘，這可能促進了國外需求的提前釋放，即提前生產出口，以避免未來關稅。尤其是在製藥方面，強勁增長可能反映了因關稅考量而提前的購買。

然而，有經濟學家指出，即使排除這些因素，德國工業也本會出現增長。他們認為製造業正在逐步回暖，這也暗示德國整體經濟可能在未來幾個季度實現增長。

此外，稍早前公佈的數據顯示，德國工廠訂單在 3 月份也錄得超出預期的增長，這指向了需求的復甦跡象。

儘管 3 月份數據強勁，但近期的前景仍顯低迷。特別是美國的貿易中斷風險，尤其是對進口汽車可能徵收的 25% 關稅，預計將對德國高度依賴出口的製造業構成壓力，並可能導致第二季和第三季的工業產出下降。