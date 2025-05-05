懷特攜手德國藥廠簽署合作意向書 止痛新藥進軍德國

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-05 10:33

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懷特新藥 (4108-TW) 宣布，攜手德國藥廠 Aristro Pharma 完成簽署合作意向書 (LOI)，雙方就懷特旗下新藥「懷特通寶」展開德國查驗登記，推進產品在德國及歐洲市場的銷售，此次合作也包含授權金事宜，為進軍歐洲市場奠定基礎。

懷特新藥指出，「懷特痛寶」為口服劑型的中重度疼痛止痛藥，具低成癮性、低呼吸抑制等安全優勢，有效成分非管制藥品，使用受限較少，口服劑型也大幅提升用藥便利性與病患依從性。

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根據統計，2023 年德國止痛藥市場規模達 1.86 億美元，預計至 2033 年將成長至 3.05 億美元，年均複合成長率達 (CAGR)5.07%。隨著歐洲人口老化與慢性疾病比例攀升，對安全性高、高效的術後疼痛管理藥物需求漸增，特別在門診手術比例提升、住院日數縮短的趨勢下，患者更需要安全、便於攜帶出院使用的止痛方案。

總經理李伊伶總經理指出，Aristo 在德國與西班牙擁有 5 座生產基地，據點橫跨歐洲近 20 國，2022 年營收超過 5 億歐元，產品涵蓋處方藥、非處方藥、植物藥和醫療器材。

李伊伶提到，Aristro 在止痛領域具備豐富市場經驗，且於德國、西班牙及葡萄牙等地建立穩定的業務基礎，長期深耕當地醫療與藥局通路，此次藉由雙方合作，借重 Aristro 通路優勢，加速懷特痛寶打入歐洲市場，擴大全球業務布局。