英國、德國電動車需求上升 特斯拉新車銷量卻大幅下滑

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-07 06:00

‌



儘管英國和德國 4 月對電動車的需求有所上升，但美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 在這兩個國家的新車銷量仍降至兩年來新低，大約分別較一年前銳減 62% 和 46%。

據《路透社》報導，德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）周二（6 日）公布的數據顯示，特斯拉 4 月在德國僅售出 885 輛車，較去年同期驟降 45.9%，銷量連續第四個月下滑。

‌



KBA 數據還顯示，今年前四個月特斯拉在德國總共售出 5,820 輛電動車，降幅高達 60.4%。

與此同時，英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）也發布 4 月報告，特斯拉當月在英國賣出 512 輛新車。與之相比，2024 年 4 月為 1,352 輛，降幅超過 62%。

研究機構 New AutoMotive 的數據顯示，特斯拉在英國電動車的市佔率已降至 9.3%，較去年同期的 12.5% 大幅縮水。

需要指出的是，KBA 的數據顯示，德國 4 月整體汽車銷量年降 0.2%，但電動車銷量逆勢激增 53.5%。SMMT 方面，英國電動車掛牌量年增 8.1%，整體汽車銷量下降 10.4%。

另據上周公布的其他國家數據，特斯拉在歐洲其他主要市場的銷量也下探至多年低點。這些數據將使人們更加懷疑，特斯拉新款 Model Y 的推出，能否改變特斯拉在歐洲的命運。

特斯拉英國和德國官網顯示，新款 Model Y 預定 6 月開始交車，但投資人還需幾個月才能從銷量數據中看出新車型是否贏回消費者。