〈進出口統計〉拉貨潮寫18紅！4月出口年增30%寫單月次高 資通訊產品創史高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-08 17:01

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川普關稅暫停 90 天拉貨潮持續湧現！財政部統計處今 (8) 日公布 114 年 4 月海關進出口貿易初步統計，4 月出口 486.6 億美元，為歷年單月次高，月減 1.8%，年增 29.9%，連續 18 個月正成長。累計 1 至 4 月出口 1,782.3 億美元，較上年同期增 20.6%。尤其歷年資通與視聽產品出口 188.3 億美元，更寫歷年單月新高。

此外， 4 月進口 414.6 億美元，亦為歷年單月次高，月減 2.7%，年增 33.0%；累計 1 至 4 月進口 1,473.8 億美元，較上年同期增 20.4%。

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出入超 4 月出超 72.1 億美元，較上年同月增 9.4 億美元；累計 1 至 4 月出超 308.5 億美元，較上年同期增 54.7 億美元。

財政部指出，由於人工智慧 (AI) 與新興應用商機持續熱絡，加以美國暫緩高額對等關稅為期 90 天，引發客戶端積極備貨，4 月出口年增 112.1 億美元 (+29.9%)，尤其資通與視聽產品出口 188.3 億美元，歷年單月新高，比去年同期增加 71 億美元，年增逾６成，其中電腦零附件比去年同期增加 15.3 億美元，年增 1.5 倍。

累計 1 至 4 月出口較上年同期增 304.9 億美元 (+20.6%)，也以資通與視聽產品增 200.4 億美元 (+47.4%)、電子零組件增 95.8 億美元 (+18.1%) 增加較多。

財政部分析，受惠於人工智慧與新興應用商機持續熱絡，加上美國暫緩加徵高額對等關稅，客戶端提前拉貨動能有增無減，4 月出口 486.6 億美元，年增 29.9%，連續 18 個月正成長；進口 414.6 億美元，年增 33.0%，主因科技產業鏈之國際分工模式及出口引申需求強勁，加以資本設備購置擴增所致。累計 1 至 4 月出、進口值均創歷年同期最高，分別增 20.6%、20.4%。