研調估台系代工廠Q2筆電滲透率下滑至69.5% 廣達訂單成長動能仍強

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-07 14:59

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根據 DIGITIMES 最新產銷報告，雖預估第二季全球筆電出貨將季增 5.8%，不過台系代工廠出貨表現將略遜於整體市場，筆電出貨占全球出貨比重下滑至 69.5%，然而預期廣達 (2382-TW) 訂單成長幅度將較大，占比將回升 1 個百分點，達 36%。

DIGITIMES 指出，今年第一季全球筆電出貨表現優於預期，季對季僅下滑 7.6%。儘管進入筆電傳統淡季，多數品牌業者在前一季已提前備貨，以因應美國總統川普可能發動關稅戰，使得 2025 年初通路庫存偏高，進一步壓抑 1、2 月出貨動能。

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DIGITIMES 進一步提到，隨著品牌業者在 3 月加速出貨，且搶在對等關稅政策上路前補足美國通路庫存，並受到季節性需求支撐，3 月出貨明顯回溫。需求面部分，觀察企業換機需求支撐商務表現，出貨相對穩定；教育市場則因日本 NEXT GIGA 大型採購案進入出貨高峰，帶動整體教育用筆電出貨呈現明顯季增。

展望 2025 年第 2 季，由於川普於 2025 年 4 月 9 日宣布暫緩對中國以外國家的對等關稅實施 90 天，並於 4 月 11 日宣布豁免包括筆電在內，部分電子產品的 10% 對等關稅基礎稅率 (生產地在中國的電子產品仍需課徵 20%)，預計筆電品牌業者將把握這段時間，將部分第三季的訂單提前至第二季出貨。

此外，北美教育採購進入傳統旺季，將挹注出貨動能。然而，商務市場因整體經濟前景不明，出貨表現較弱，削弱成長動能，DIGITIMES 預計 2025 年第二季全球筆電出貨將季增 5.8%，不如以往平均季增約 7% 的表現。

第二名惠普 (HPQ-US) 在第二季消費機款出貨量，將因對等關稅暫緩而造成的提前拉貨潮而上升，Chromebook 等教育機款也因北美教育標案放量，出貨力道增強；第三名戴爾 (DELL-US) 則因景氣與經濟在關稅戰影響等不確定因素下，商務市場採購轉為保守，主攻的商務機款出貨成長有限，壓縮戴爾整體出貨量；第四名蘋果 (AAPL-US) 因搭載 M4 處理器的 MacBook Air 新機效應遞減，再加上經濟前景不佳影響，高階機款推動較困難，預期出貨將轉淡。