公股龍頭兆豐金前4月獲利突破百億 EPS 0.69元 兆豐證連2月虧損

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-08 16:40

‌



率公股金控之先，兆豐金 (2886-TW) 搶先公布 4 月自結稅後盈餘 21.71 億元，月增 22%，累計前 4 月稅後純益 101.82 億元，年減 27.8%，EPS 為 0.69 元。兆豐金表示，4 月單月獲利成長，受惠子公司兆豐銀行財務操作換匯交易（SWAP）成長，但兆豐證自營、承銷及經紀業務都受股災影響，已連續兩個月虧損，單月獲利年減 9 成。

兆豐金累計前 4 月獲利，因核心子公司兆豐銀行、兆豐證券，分別呈現衰退 2 成多、9 成，故兆豐金前 4 月雖賺逾百億，但和去年相較，獲利仍呈衰退，年減 27.8%。

‌



兆豐銀行 4 月單月稅後盈餘 21.6 億元，單月受惠財務操作換匯交易收益成長，弭平股票評價損失，加上利息、手續費與換匯交易與債票券等其他操作收益增加，使單月獲利呈現月增。但也因今年全球股災受累，累計前四月稅後盈餘 93.62 億元，年減 23.87％。

至於兆豐證券衰退最為明顯，年月雙減， 4 月單月虧損 1.67 億元，雖較 3 月虧損幅度縮減，但累計前四月稅後盈餘 0.91 億元，仍較去年同期大減 90.81％。