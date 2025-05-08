〈楊金龍立院備詢〉南韓央行曝美施壓匯率打臉？應是翻譯有出入 堅稱台灣未受壓

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 12:51

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台灣央行總裁楊金龍今 (8) 日於立法院財政委員會被問及南韓央行表態有遭美國施壓匯率，楊金龍回應，應是翻譯有出入，不了解南韓央行實際說法。

楊金龍提到，中華經濟研究院、韓半島新聞平台都認為此翻譯有出入，並不了解解南韓央行實際說法，但再次強調，台灣未遭受到美方壓力。

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被立委問及央行應是匯市最大的莊家，不至於新台幣會有如日前超過 1 元的大幅波動，楊金龍回應，事實上市場的力量很大，而日前召開臨時記者會並沒有發很大脾氣，只是跟市場表態「非理性的預期到此為止」，「我們講了有效，沒有再輕舉妄動」。

有立委問到美國的匯率操縱報告，楊金龍說，依過去經驗通常是 4 月底前發布，但到現在都還沒有，依過往的判斷標準，台灣頂多是匯率操縱國觀察名單，尚不至於為匯率操縱國。