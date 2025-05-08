〈玉山金法說〉Q1獲利寫史上新高 財管、信用卡手收亮麗 海外布局報捷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 15:07

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玉山金 (2884-TW) 今 (8) 日召開法人說明會，公布 2025 年第一季營運概況。金控自結淨收益 214.3 億元，稅後純益 87.9 億元、年增 40.6%，創下歷年單季最高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 0.55 元、股東權益報酬率 (ROE) 13.6%、資產報酬率 (ROA) 0.86%。玉山銀財管、信用卡手收亮麗，海外布局也有所斬獲，首季海外分、子行獲利較同期成長 17.8%，海外獲利占銀行整體 26.5%。

截至今年 4 月，玉山金自結稅後純益 113 億元，較去年同期成長 41.2%，EPS 0.71 元，均為歷年最高。

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玉山銀行首季稅後純益 87.2 億元，成長 54.6%，證券純益 4.4 億元、創投純益 0.7 億元，各子公司獲利能力良好。

玉山銀存、放款穩健發展，前 3 月淨利息收入較去年同期成長 17.9%。受惠於台灣首季 AI 及半導體相關產業需求帶動出口，總放款年成長 10.7%，企業放款及個人放款分別成長 12.3%、9.8%，中小企業放款年成長 7.5%。資產品質方面，逾期放款比率 (NPL) 為 0.14%，備抵呆帳覆蓋率 823%。

玉山銀首季淨手續費收入 70.2 億元、年增 12.5%，其中財富管理淨手續費收入 35.3 億元、年增 18.2%，均創歷年同期新高，基金及保險手續費收入分別成長 21.7%、32.7%，玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財管 2.0 戶數進入市場前三大。第一季信用卡淨手續費收入 19.1 億元，年成長 8.8%，簽帳金額 1364 億元，均為歷年同期新高。

玉山金控擴大版圖迎向「金控 2.0」時代，通過取得保德信投信 91.2% 股權，此投資案待主管機關審議核可後，將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，發揮銀行、證券與投信的整合綜效，提升顧客多元金融產品及優質資產管理服務。

玉山持續推動以顧客為核心的數位轉型，推動「金融無塵室」計畫，採用多層加密與同態加密技術，打造安全合規的跨機構資料協作平台，首期聚焦警示帳戶聯防，以有效提升反詐能力與風險控管。