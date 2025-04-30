川普再批聯準會 自稱比鮑爾更懂利率

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-30 08:48

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美國總統川普週二（29 日）晚間於密西根州華倫市舉行集會時，再度針對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表批評，暗示其不稱職，並聲稱自己對利率更有見地。

川普說：「儘管我選的聯準會的人做得並不好，但利率還是下降了。」雖未點名，但言語明顯針對鮑爾。

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川普表示，雖然總統應避免批評聯準會，但他補充：「我知道比他（鮑爾）更多關於利率的事。」此番發言引發輿論對聯準會獨立性的擔憂，尤其歷屆美國總統多保持對央行決策的尊重與距離。

早在四月初，川普便警告鮑爾若不儘快降息，恐導致美國經濟陷入衰退。雖然川普後來表示無意開除鮑爾，但其公開施壓已引發市場疑慮。鮑爾則強調將完成任期，至 2026 年 5 月。

為因應通貨膨脹，聯準會在 2024 年已將基準利率下調 1 個百分點。然而，由於經濟仍存不確定性與通貨膨脹壓力，預料 2025 年降息速度將趨於緩慢。但若川普政策導致經濟惡化，聯準會或需提前再次大幅降息。

鮑爾則表示，聯準會將持續根據數據作出判斷，不受外界壓力影響。面對川普政策帶來的不確定性、通貨膨脹僵固及消費信心下降，他重申短期內將維持利率穩定。

《華爾街日報》專欄作家 Nick Timiraos 分析，川普可能正在為未來經濟放緩尋找替罪羊，而聯準會正成為其貿易政策後果的「預定目標」，進一步凸顯政治對金融政策的干擾風險。