川普再批聯準會 自稱比鮑爾更懂利率
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-30 08:48
美國總統川普週二（29 日）晚間於密西根州華倫市舉行集會時，再度針對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表批評，暗示其不稱職，並聲稱自己對利率更有見地。
川普說：「儘管我選的聯準會的人做得並不好，但利率還是下降了。」雖未點名，但言語明顯針對鮑爾。
川普表示，雖然總統應避免批評聯準會，但他補充：「我知道比他（鮑爾）更多關於利率的事。」此番發言引發輿論對聯準會獨立性的擔憂，尤其歷屆美國總統多保持對央行決策的尊重與距離。
早在四月初，川普便警告鮑爾若不儘快降息，恐導致美國經濟陷入衰退。雖然川普後來表示無意開除鮑爾，但其公開施壓已引發市場疑慮。鮑爾則強調將完成任期，至 2026 年 5 月。
為因應通貨膨脹，聯準會在 2024 年已將基準利率下調 1 個百分點。然而，由於經濟仍存不確定性與通貨膨脹壓力，預料 2025 年降息速度將趨於緩慢。但若川普政策導致經濟惡化，聯準會或需提前再次大幅降息。
鮑爾則表示，聯準會將持續根據數據作出判斷，不受外界壓力影響。面對川普政策帶來的不確定性、通貨膨脹僵固及消費信心下降，他重申短期內將維持利率穩定。
《華爾街日報》專欄作家 Nick Timiraos 分析，川普可能正在為未來經濟放緩尋找替罪羊，而聯準會正成為其貿易政策後果的「預定目標」，進一步凸顯政治對金融政策的干擾風險。
美國最高法院目前正在審理川普撤銷兩位聯邦勞工委員會成員職務的案件。此案可能為總統是否有權直接掌控獨立機構定下先例，未來對聯準會等機構的影響備受關注。
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