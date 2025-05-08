鮑爾重申利降息觀望態度 前景取決於白宮貿易政策

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-08 07:55

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聯準會 (Fed) 主席鮑爾明確表示，在貿易政策方向更加確定之前，他不會倉促降低借貸成本，而這項政策方向必須由白宮決定。

Fed 週三會議中決定維持利率不變。這是自總統川普上個月宣布一系列重大關稅措施以來的首次會議，他們指出通膨與失業上升的風險已經增加。

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鮑爾表示，這種情況將迫使決策者面對艱難抉擇：是降息以支持就業市場，還是維持較高利率以壓制物價壓力。與此同時，他指出，由於關稅的範圍與影響仍存在不確定性，加上即將展開的貿易談判結果未明，政策制定者短期內仍可能按兵不動。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）美國首席經濟學家 James Egelhof 認為，如果美國經濟數據沒有出現明確的轉折，聯邦公開市場委員會（FOMC）似乎樂於無限期地按兵不動。

他補充說：「FOMC 正在等待明確的訊號——究竟下一步是因經濟邁向衰退而降息，還是因高通膨根深蒂固而轉向更緊縮的政策。」

利率制定委員會一致投票決定，維持聯邦基金利率在 4.25% 至 4.5% 的區間，自去年 12 月以來該利率水準一直未變。

川普於 4 月 2 日宣布一系列高於預期的關稅措施，但隨後又暫緩其中部分關稅 90 天。針對中國進口商品的總體關稅目前已達 145%。這些反覆無常的政策，再加上貿易政策最終走向的不確定性，已在整體經濟中引發一波動盪與不安。

雖然關稅措施仍在協商中，經濟學家普遍預期這些全面性的關稅將推升物價並拖累經濟成長。

鮑爾因未降息而受到川普猛烈抨擊。在與記者的互動中，他強調白宮才更有能力解決這些日益上升的風險與不確定性，而且確實似乎正朝該方向邁進。美中官員預計本週稍晚在瑞士會晤，商討關稅相關事宜。