〈焦點股〉八方雲集Q1獲利創疫情來高 股價漲逾半根停板
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 09:27
連鎖餐飲集團八方雲集 (2753-TW) 公布第一季稅後純益 1.95 億元，創 2020 年第一季以來高，每股純益 (EPS)2.93 元，激勵今 (8) 日早盤股價一度大漲近 6%。
八方雲集表示，第一季合併營收創單季新高紀錄，反映汰弱留強的品牌展店策略，有效優化營運，另一方面，積極開發新品項如梁師傅排骨麵，提供消費者更多元的餐食選擇，購買頻率及客單價上都有明顯提升。
另一方面，八方雲集成本管理得宜，第一季毛利率達 35.24%，創 4 個季度來高點。
在海外市場，八方雲集說明，儘管有關稅措施和國際匯率變動，美國展店計畫仍會穩健推進，目前審慎樂觀看待做好各種應變準備，今年在美國有 8 家門市完成簽約，未來除了加州和德州地區展店，美國其他州和其他國家市場都不排除發展的可能性。
截至第一季，八方雲集全球共有 1365 家門市，其中，台灣地區 1278 家、香港地區 76 家、美國地區 11 家。
展望第二季，八方雲集看數位化已成為餐飲業的重要發展方向，最新開發導入「八方點」線上系統。
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