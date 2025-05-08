〈焦點股〉八方雲集Q1獲利創疫情來高 股價漲逾半根停板

八方雲集表示，第一季合併營收創單季新高紀錄，反映汰弱留強的品牌展店策略，有效優化營運，另一方面，積極開發新品項如梁師傅排骨麵，提供消費者更多元的餐食選擇，購買頻率及客單價上都有明顯提升。

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在海外市場，八方雲集說明，儘管有關稅措施和國際匯率變動，美國展店計畫仍會穩健推進，目前審慎樂觀看待做好各種應變準備，今年在美國有 8 家門市完成簽約，未來除了加州和德州地區展店，美國其他州和其他國家市場都不排除發展的可能性。