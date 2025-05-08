〈焦點股〉拜登版AI晶片出口限制擬廢除 晟銘電漲停率伺服器機殼股同慶

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 11:34

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美國商務部昨 (7) 日證實，計畫撤銷拜登政府時期針對 AI 晶片出口的限制措施，激勵伺服器機殼族群今 (8) 日勁揚，其中，晟銘電 (3013-TW) 第一季表現亮眼，稅後純益 1.72 億元，年增超過 1 倍，今天股價一度觸及漲停。

晟銘電早盤以 88.2 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 95.4 元未鎖住，隨後漲幅稍收斂，截至 11 點股價暫報 92.7 元，仍漲逾半根停板，一舉站回 5 日線，成交爆量超過 1.5 萬張。不過法人已連續 5 個交易日賣超，合計賣超 1980 張。

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晟銘電第一季營收 24.03 億元，季減 10.47%，年增 64.63%；毛利率 16.36%，季增 0.52 個百分點，年增 2.11 個百分點；營益率 8.28%，季減 1 個百分點，年增 3.9 個百分點；稅後純益 1.72 億元，季減 41.89%，年增 1.26 倍，每股純益 0.84 元。

晟銘電為 Meta(META-US)Sidecar 水冷機櫃主要供應商，隨著 Sidecar 水冷機櫃陸續出貨，帶動第一季獲利表現亮眼，看好下半年在水冷機櫃訂單挹注下，營收獲利再墊高。