谷歌全球商務部門裁員約200人 專注資料中心與AI開發
鉅亨網編輯林羿君 2025-05-08 09:32
The Information 援引一位知情人士報導，谷歌 (GOOGL-US) 週二 (6 日) 在其負責銷售和合作的全球業務部門裁員約 200 人。
近年來，大型科技公司一直在將支出轉向資料中心和人工智慧開發，同時縮減在其他領域的投資。
谷歌在聲明中回應，正在對各個團隊進行少量調整，以推動更大的合作，並擴大我們快速有效地為客戶服務的能力。
據悉，谷歌已在其平台和設備部門裁員數百人，該部門包括 Android 平台、Pixel 手機和 Chrome 瀏覽器等應用程式。
2023 年 1 月，谷歌母公司 Alphabet 宣布計畫裁員 12,000 人，佔其全球員工總數的 6%。根據 2 月的文件，截至 2024 年 12 月 31 日，該公司擁有 183,323 名員工。
在其他大規模裁員中，Facebook 母公司 Meta(META-US) 在 1 月份時解雇了約 5% 表現最差的員工，同時加快招募機器學習工程師。
微軟 (MSFT-US) 也削減了 Xbox 部門 650 個工作機會；亞馬遜 (AMZN-US) 解雇了包括通訊部門在內的多個部門的員工，而蘋果 (AAPL-US) 去年在數位服務部門裁減了約 100 個職位。
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