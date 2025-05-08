【Joe’s華爾街脈動】標普500指數震盪，投資者消化聯準會決策、貿易前景與財報

Joe Lu 2025-05-08 07:21

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聯準會維持利率不變，警告風險上升；川普對中國關稅立場強硬

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 7 日 美東時間

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市場概況

美國股市週三在投資者消化美國聯準會維持利率不變的決策、持續的貿易政策不確定性以及特定公司消息的過程中，經歷了震盪的交易。正如市場普遍預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）將基準利率維持在 4.25% 至 4.50% 的目標區間。然而，隨後的聲明以及主席鮑爾的記者會卻釋放出更為謹慎的基調，承認「經濟前景的不確定性進一步增加」，並明確指出「失業率上升和通膨上升的風險均已升高」。鮑爾直接將潛在的持續性關稅調升與經濟成長放緩、長期通膨上升以及失業率增加聯繫起來，勾勒出央行在政策權衡上所面臨的艱難局面。

在美東時間下午 2 點宣布後，市場反應劇烈震盪。股市最初回吐部分漲幅，隨後在盤中稍晚收復。標普 500 指數最終收高 + 0.42%。道瓊工業平均指數上漲 + 0.69%，部分受惠於迪士尼財報優於預期後股價的上揚。以科技股為主的那斯達克綜合指數亦上漲，漲幅為 + 0.40%。以羅素 2000 指數為代表的小型股上漲 + 0.33%。部分策略師認為，聯準會聲明中強調雙向風險的措辭略偏鷹派，暗示在政策不確定性下並不急於降息。摩根大通資產管理公司首席全球策略師 David Kelly 指出，聯準會似乎就其政策的經濟風險向政府發出了「警告」。

在原已複雜的局勢中再添變數，川普總統於聯準會公告決策前數小時重申其對中國關稅的堅定立場，表示在財政部長 Bessent 與中國代表計劃舉行會談之前，他不會考慮下調 145% 的關稅以吸引北京重回談判桌。這強化了鮑爾所認為的貿易緊張局勢是一關鍵不確定因素。儘管鮑爾堅稱，目前經濟仍處於「穩健狀態」，但對風險的日益關注表明聯準會仍高度依賴數據。市場目前正持續應對來自貨幣政策、貿易談判與即將公布的經濟數據等多方訊號交錯所帶來的混亂局勢。

重點摘要

主要市場指數

費城半導體指數大漲 + 1.77%，表現遠優於整體市場和其他科技指數，可能受惠於有報導稱川普政府計劃撤銷拜登時代的部分 AI 晶片限制。

從分析角度來看，儘管多數指數收盤上漲，但根據我們基於近期趨勢比較的分析，潛在的近期市場特性普遍仍屬不利。今日的漲幅雖正面積極，但在我們的指標框架內，並未構成對前幾週觀察到的負面訊號的決定性逆轉。潛在市場狀況出現可持續改善仍需確認。(全文未完)