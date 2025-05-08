傳奇基金經理人：AI有10%機率毀滅半數人類

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 08:12

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知名避險基金經理人、Tudor Investment 創辦人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 因成功預言 1987 年 10 月股災而一戰成名，他近期警告，人工智慧 (AI) 的發展正迅速突破人類對科技的認知，可能在未來對人類構成極大威脅。

AI 模型的性能正在以驚人的速度提升，每三至四季便有高達 500% 的成長幅度，成長幅度已非曲線，而是「幾乎垂直上升」。

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瓊斯在一場技術研討會中聽取專家簡報後指出：「在接下來 20 年內，AI 有 10% 的機率會導致人類 50% 死亡。」

馬斯克宣布希望明年底前，能讓自家 SpaceX 火箭飛到火星，2029 年就可以讓太空人登陸火星 (圖片：shutterstock)

儘管與會多數專家選擇「不同意」，但瓊斯表示這樣的風險不容忽視，「億萬富翁馬斯克先前也曾說，AI 毀滅人類的機率高達 20%，現在我理解他為何想要上火星了。」

瓊斯強調自己並非科技專家，但以多年來管理全球總經風險的經驗，他對 AI 帶來的系統性風險表示深憂。「我們要承認這些開發 AI 的專家已經誠實告訴我們，這是非常危險的東西。他們坦白說，我們正在創造一個人類無法控制的東西。」

他進一步指出，目前社會對 AI 缺乏有效監管，「這些大型語言模型 (LLM) 已存在 30 個月，而 1940 年代成立美國原子能委員會只花了 18 個月。照理說，我們應該早就採取行動了。」

瓊斯呼籲美國總統川普必須正視此議題，主動推動 AI 管理與監管制度。

他說：「無論是川普還是習近平，在他們任內，我們很可能會見到『超級人工智慧』(ASI) 的誕生。當一個比人類更聰明的模型與百萬個類似系統連結時，就是科技的『大爆炸』時刻。」