【量大強漲股整理】半導體即將宣布課徵關稅，如何解讀?520前還有行情嗎?

鉅亨研報 2025-05-07 17:39

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 136.45 億元，投信賣超 27.81 億元，自營商賣超 99.95 億元，三大法人合計買超 8.69 億元，其中，投信由買轉賣，自營商連續七日賣超，外資則連續四日買超，累計買超金額為 926.35 億。

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聯準會即將公布利率決議之際，市場情緒轉趨謹慎，華爾街投資人紛紛採取避險策略，美國總統川普針對關稅問題的最新發言，未能明確化解市場對貿易局勢的不安，美股主要指數應聲下挫，道瓊工業指數收盤重挫近 400 點，資金轉向較為穩健的資產，推升美國公債價格，顯示投資人風險偏好顯著降低。儘管川普強調美方正積極推動多項雙邊貿易協議，並透露中國表達了重啟談判、結束貿易戰的意願，但市場對於實質成果仍保持觀望態度。在準備出訪中東之前，川普曾表示將宣布一項「空前重大」的消息，一度激勵市場情緒，美股短暫反彈，然而，當他補充說這項宣布「不一定」與貿易有關後，市場的樂觀氣氛迅速冷卻，外媒報導指出，美國與英國的貿易談判進展順利，雙方接近達成協議，美國財政部長班森特也表示，部分貿易協議可能最快於本週內公布。儘管如此，整體市場仍處於高度敏感狀態，靜待聯準會決策與國際貿易局勢進一步明朗。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.87%，收在 928 元，根據外媒報導，(005930-KRX)三星代工業務再遭打擊，傳遭 (AMD-US) 超微半導體棄單，改將 4 奈米晶片訂單轉交台積電美國廠，顯示台積電在美國布局成效逐漸浮現；(2317-TW)鴻海，下跌 0.68%，收在 145.0 元，旗下鴻華先進科技宣布與 (7211-JP) 三菱汽車簽署合作備忘錄，將提供車型設計與製造管理服務，該新車預計 2026 年下半年在澳洲與紐西蘭上市；(2454-TW)聯發科，下跌 0.39%，收在 1275 元，旗艦晶片 ASP 續揚，主流機種則持平或微降，聯發科手機業務穩健成長，受惠關稅戰影響，看好其行動運算產品今年仍將維持雙位數成長。

(6962-TW)奕力 - KY，上漲 9.83%，收在 50.3 元，全年成長動能來自高階 AI 與電競 NB 需求、工控與車載訂單挹注，加上首季併購 (2454-TW) 聯發科 TCON 業務，若下半年價格穩定，明年營收有望雙位數成長。

(4903-TW)聯光通，上漲 2.17%，收在 28.25 元，展望 2025 年，隨新竹廠擴建與產線試產完成，並取得 (5803-JP) 藤倉技術授權，量產 600 芯光纖供應 (2412-TW) 中華電信，營收可望較 2024 年成長。

(2634-TW) 漢翔，上漲 0.65%，收在 46.80 元，成功取得台電花蓮鳳林變電站 STATCOM 新建工程案，預算 23.5 億元，公司拓展能源事業版圖，正式跨足高技術門檻的 STATCOM 系統建置領域。

(6163-TW) 華電網，上漲 0.23%，收在 21.70 元，三大法人連續五日呈現買超，累計共買進 667 張

半導體即將宣布課徵關稅，如何解讀?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師