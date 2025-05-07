〈佳世達法說〉因應美國關稅 評估墨西哥設廠 加州廠規劃AI、工業產品為主

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-07 20:15

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佳世達 (2352-TW) 今 (7) 日召開法說，針對美國關稅政策，總經理黃漢洲表示，未來除了評估在稅率較低的國家如墨西哥建立生產基地外，目前在美國加州也有小型組裝廠可因應，未來也不排除依需求在美增設產能。

目前佳世達製造基地主要為台灣桃園龜山、中國蘇州、越南，營收比重來看，亞洲 52%、美洲 30%、歐洲 17%、其他 1%；美洲 30% 又分別為美國 26%、加拿大 4%。

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黃漢州表示，目前集團因應關稅有幾個因應措施，首先是前往關稅低的地方設廠，像是墨西哥有 USMCA(美墨加協議) 優勢，也不排除在當地生產。另外，佳世達在美國加州原本就有個小型加工線，未來規劃以 AI、工業產品為主。