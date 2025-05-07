台灣4月CPI年增率2.03% 這二種水果漲幅超過6成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 17:22

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主計總處今 (7) 日公布 4 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.03%，仍衝破通膨警戒線 2%，前 4 月 CPI 平均年增幅 2.15%，主計總處說明，4 月水果價格續處高檔，漲幅仍大，又以番石榴漲 99.40%、香蕉漲 60.18% 最多，同時，肉類、外食費等價格也上漲。

主計總處說明，除了食物類續漲，4 月房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，惟蛋類、油料費及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 1.50%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 1.66%。

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就 368 種查價項目來看，價格上漲者最多者有番石榴漲 99.40%、香蕉漲 60.18%、金飾及珠寶漲 27.50%、胃腸藥漲 12.12%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 5.52%、豬肉漲 5.36%、診所掛號費漲 4.91% 等。

就七大類中來看，變動較大者為食物類漲 4.34%，主因水果供量較少，價格上漲 25.26%，肉類、外食費及麵包、蛋糕等其他穀類製品分別漲 4.46%、3.48%、3.38%，惟蛋類價格下跌 9.93%，抵銷部分漲幅。

而雜項類漲 2.85%，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 8.26%，香菸及檳榔等價格也上漲。

部分醫療院所調漲掛號費及病房自付費，加上醫療看護費上漲，醫療費用上漲 2.39%。

居住類漲 1.89%，主因房租上漲 2.40%，加上住宅維修費上漲 2.06%。

不過，因油料費及通訊費分別下跌 3.74%、2.13%，而汽車保養及修理費用上漲 2.34%，抵銷部分跌幅，整體交通及通訊類跌 0.76%。

按商品性質別觀察，商品類上漲 2.07%(核心商品漲 1.25%)，服務類漲 2.00%，其中，外食費漲 3.48%，醫療費用漲 2.39%，房租漲 2.40%，教養服務漲 2.05%，娛樂服務漲 0.97%。

前 4 月平均 CPI 年增幅 2.15%，其中商品類漲 2.24%，服務類漲 2.09%；若扣除蔬菜水果，漲 1.59%，核心 CPI 漲 1.64%。