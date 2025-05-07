〈佳世達法說〉Q2營收估續成長 但關稅、匯率、戰爭三大變數恐讓獲利承壓
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-07 19:22
佳世達 (2352-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長陳其宏表示，目前變數比往年更多，包括關稅、匯率、戰爭等三大因素，但 IT、醫療及智能方案等事業穩健成長，預估第二季營收還是會成長，全年仍期待成長，但獲利會比較有壓力。
陳其宏直言，現在看獲利上會更多變數，第一是關稅戰 90 天豁免期後，新對等關稅大概只能等到 7 月初、各國關稅是多少才會明朗；再來是近期新台幣匯率從 33 元到最低 29 元，急升急貶對匯率會有衝擊；最後是戰爭因素，印度、巴基斯坦現在也爆發小規模衝突，並不樂見。
第二季各事業展望，佳世達經營團隊預估，顯示器商用客戶因為關稅衝擊企業轉趨保守，訂單不確定性高，但家用客戶積極轉移生產、加速拉貨，預計表現會較去年同期成長。投影機客戶同樣積極提前拉貨，第二季訂單估季增約 3 成，車用則轉趨保守，但下半年新機種投入。
網通事業方面，佳世達表示，受惠關稅提前拉貨、印度訂單開始出貨，都將推升第二季營收可望季增 1-2 成，但尚未回到過去水準；智能方案事業群則持續強化邊緣 AI 布局，首季訂單有提升、網安產品也有急單；醫療事業群方面，第一季成長 2 成，第二季估持續向上，優於首季。
佳世達各事業首季營收比重來看，資訊事業佔 56%、醫療事業佔 14%、智能方案事業佔 16%、網通事業佔 9%、其他 6%。陳其宏預估，未來幾季會看到醫療事業占集團整體營收及獲利比重攀升，醫療很快就會成為高附加價值事業占比第一大業務。
至於匯率方面，佳世達財務長洪秋金表示，集團美金大多採自然避險，至於部分曝險部分，都採遠期外匯避險，但此次新台幣升值速度太快，尤其在成本很大一塊是台幣計算下，確實會對成本、獲利造成壓力，但好在集團及成員在全球都有布局，可以透過多元幣別降低風險影響。
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